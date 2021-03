Chyłka

Przed Chyłką czas pełen prawniczych i osobistych wyzwań. W życiu prywatnym mecenas pojawi się perspektywa znaczących zmian.

Oglądaj online wszystkie odcinki serialu w player.pl także w 4K!

„Chyłka – Inwigilacja” - opis fabuły

Chyłka nie ma wątpliwości. Piotr Langer junior jest zdolny do wszystkiego. Jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa Magdzie i Darii jest spełnienie jego żądań. Prawniczka rezygnuje z wyjazdu i wraca do kancelarii, by zgodnie z jego poleceniem zająć się obroną ojca. Obertał to główny podejrzany w sprawie o morderstwo Piotrowskiego, psychopaty odpowiedzialnego za śmierć żony i córki Bukano. Czy prawniczka zdoła zapomnieć o tym, co spotkało ją w dzieciństwie i pojednać się z ojcem?

W tym samym czasie do kancelarii Żelazny & McVay zgłasza się para, która twierdzi, że zatrzymany pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego młody mężczyzna to ich zaginiony przed laty w Egipcie, adoptowany syn. Rodzice są przekonani o niewinności Przemka. Chcą, by obroną zajęła się Joanna Chyłka. Prawniczka zgadza się bez wahania. Sprawa zyskuje rozgłos w mediach, dodatkowo będzie to niepowtarzalna okazja, by zmierzyć się na sali sądowej ze sławnym prokuratorem – Paderbornem i wrócić na sam szczyt.

W kolejnej odsłonie produkcji Player Original Chyłka, pod wpływem manipulacji Langera, zostanie zmuszona, by skonfrontować się z ojcem. Mimo wielu lat, które upłynęły od tragicznych wydarzeń opisanych w cymelium nigdy nie zdołała naprawić z nim relacji. W jej życiu osobistym zajdzie nieoczekiwana zmiana. Wiadomość, którą otrzyma, zmusi ją do rezygnacji z ulubionych nawyków i przyzwyczajeń. Czy sprosta nowemu wyzwaniu? Jak poradzi sobie ze świadomością, że być może jej życie nigdy już nie będzie takie samo?

„Chyłka – Inwigilacja” - obsada

W obsadzie znaleźli się: Magdalena Cielecka („Belle Epoque”), Filip Pławiak („Nielegalni”), Jakub Gierszał, Piotr Żurawski, Ireneusz Czop, Olga Bołądź, Szymon Bobrowski („Lekarze”, „Magda M.”), Jerzy Schejbal, Nikodem Rozbicki, Szymon Piotr Warszawski, Cezary Pazura, Jacek Poniedziałek i inni.

„Chyłka – Inwigilacja” - ekranizacja prozy

To czwarta ekranizacja prozy Remigiusza Mroza, pisarza, którego twórczość stanowi fenomen literacki ostatnich lat. Autor bestsellerowych kryminałów stworzył postać pani mecenas, która swoją inteligencją, uporem i ciętym dowcipem potrafi zwyciężyć w każdym prawniczym pojedynku. Wszystkie cztery sezony zostały wyprodukowane z myślą o platformie Player.

Chyłka – Telekamery Tele Tygodnia 2021

Magdalena Cielecka została nominowana w plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia w kategorii „Aktorka”.

Chyłka – Zaginięcie - World Media Festival

World Media Festival to międzynarodowy festiwal promujący i nagradzający twórców, podczas którego doceniane są najlepsze produkcje telewizyjne oraz filmowe w Europie. W tym roku srebrna statuetka powędrowała do twórców serialu „Chyłka-Zaginięcie”.

„Chyłka” - gdzie oglądać?

Wszystkie sezony serialu „Chyłka” oglądaj na platformie VOD player.pl.